An Éisträich huet déi konservativ-gréng Regierung eng sougenannt "Präisbrems" beim Stroum decidéiert.

Deemno gëtt fir eng Grond-Consommatioun e Präis fixéiert. Alles, wat doriwwer eraus genotzt gëtt, gëtt dann erëm zum Marchéspräis fakturéiert. Dës Mesure soll de Leit hëllefen, déi aktuell Präishausse besser ze verkraaften, esou den éisträichesche Kanzler Nehammer. Berechnunge vun der Regierung no géifen d'Stéit doduerch ronn 500 Euro am Joer spueren. D'Präisbrems soll vun Dezember u gëllen. An Däitschland hat d'Regierung de Weekend eng änlech Mesure annoncéiert.