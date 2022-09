Wien um Terrain ënnerwee ass, gesäit, datt déi sech gewënschten Zwee-Staaten-Léisung ëmmer méi onwarscheinlech gëtt.

Dat sot de Lëtzebuerger Kooperatiounsminister Franz Fayot wärend senger Aarbechtsvisitt a Palestina. Déi israelesch Siidlungstrategie géif sech séier an den occupéierten Terrainen am Westjordanland ausbauen. Radikaliséierungen an déi deels extrem Aarmut wieren ouni humanitär Entwécklungshëllef net ze bekämpfen.

Zanter iwwer 20 Joer ass de Lëtzebuerger Staat an der occupéierter Regioun engagéiert: "Et muss ee wëssen, datt mëttlerweil eng 700.000 israelesch Siidler sech am Westjordanland niddergelooss hunn", esou de Franz Fayot. "Dat mécht esou eng Léisung natierlech ëmmer méi schwiereg."

Honnerte Palestinenser goufen déi leschte Joren, deels mat Gewalt vum israelesche Militär, aus hiren Haiser zu Sheikh Jarrah, e Véierel an Ost-Jerusalem, verdriwwen. Israel huet Ost-Jerusalem 1967 an engem Krich vu 6 Deeg eruewert an annektéiert. Déi international Communautéit awer huet dëse Schrëtt ni unerkannt: "Dat sinn natierlech schrecklech Situatiounen, déi Leed mat sech bréngen", erkläert de Kooperatiounsminister. "Déi keng Entwécklung méiglech maache vun der Gesellschaft an dat huet seng Konsequenzen."

Mat iwwer 3 Milliounen Awunner eleng am Westjordanland a 65% vun dëser Populatioun, déi ënnert dem Seuil de pauvreté liewen, sinn déi occupéiert Terraine vun der humanitärer Entwécklungshëllef ofhängeg: "Ech reesen zanter 20 Joer a Palestina. Ech hu grouss Ënnerscheeder iwwert déi 20 Joer gesinn. Ech hunn d‘Aarmut komme gesinn. Deemools gouf et keng Aarmut. Déi gëtt et eréischt zanter 10,15 Joer.", esou de Michel Legrand, Chercheur, Auteur a Member bei Paix Juste Lëtzebuerg.



Dës géif, esou den Auteur, un der extreemer Ofhängegkeet vun Israel leien. An Aarmut bréngt Risike mat sech: "D‘Radikalisatioun ass net de Feeler vun deenen, déi an dëser extreemer Dependance liewen. Mee de Feeler vun deenen, déi se produzéieren. D‘Angscht, datt dës Géigende sech radikaliséieren, ass begrënnt, well et geschitt elo grad. Wat dës Woch an déi leschte Méint a Palestina geschitt ass, weist, datt d‘radikaalt Denke sech entwéckelt, dat op de Säiten vun den extremistesch-jiddeschen Israelien an de Palestinenser."

Eng 7 Milliounen Euro d‘Joer ginn all Joer aus dem Grand-Duché a Palestina iwwerwisen. Dovu gi 4 Milliounen un d‘UN-Agence UNRWA. De Rescht u lokal ONGen aus de Beräicher Agrikultur a Santé. "Awer och am Beräich vun der Educatioun, wou mer e Programm hu fir psychosozial Formatioune bei den Enseignanten. D‘Kanner, d'Elteren an och d‘Enseignantë sinn an dëse Regiounen extremem Stress ausgesat", esou de Franz Fayot.

Nach bis e Freideg ass de Kooperatiounsminister Franz Fayot op Aarbechtsvisitt a Palestina, mat och enger Visitt mam palestinensesche Premier- an Ausseminister.