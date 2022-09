A Südkorea sinn 10 Leit duerch en Taifun ëm d'Liewe komm. Siwe vun hinne sinn an enger Déifgarage erdronk, wéi si probéiert hunn hiren Auto ze réckelen.

"Hinnamnor" war den eeleften a bis elo dee stäerksten Taifun, dee Südkorea dëst Joer getraff huet. Lokale Medien no sollen 10 Persounen ëm d'Liewe komm sinn. Siwe Mënsche sinn an enger iwwerschwemmter Déifgarage an der südëstlecher Küstestad Pohang ëm d'Liewe komm. Zwou Persoune goufe lieweg aus der Déifgarage gerett.

Den Taifun huet d'Festland en Dënschden erreecht. D'Schoulen am Land sinn zou bliwwen an honnerte Flich sinn annuléiert ginn. De Süde vum Land gouf am stäerkste betraff, Dausende Léit missten do hir Haiser verloossen.

Déi koreanesch Hallefinsel gëtt ëmmer rëm, zemools am Summer, vu Wierbelstierm getraff.