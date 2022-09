D'Bombardementer an Israel an an der Gazasträif ugangs August hunn nëmmen dräi Deeg gedauert.

Ma och kuerz Konflikter verschäerfen den Trauma, deem Kanner do ausgesat sinn, dDat op béide Säite vun der Grenz, déi zanter der Gaza-Blockad 2007 gëllt.

Wéi ugangs August déidlech israelesch Prezisiounsrakéiten an der Gazasträif erofgoungen, fir de Kommando vun den al-Quds-Brigaden, dem arméierten Aarm vum palestinenseschen Islameschen Djihad, ze neutraliséieren, louch dat 8 Joer aalt palestinensescht Meedche Jouman Abdu an engem Gebai niewendrun op der Kusch, mat den Ae verbonnen an de Kopfhörer un.

Ech souz do, dunn hunn ech mech geluecht. Ech hu gebiet an ech hat meng Kopfhörer op den Oueren. Ech wollt de Kaméidi net héieren. Et ass wéi Krich an de Kaméidi mécht mer Angscht. Ech hat Angscht, onst Haus géif explodéieren, dass se ons géifen treffen, ouni ons ze warnen.

Kanner an der Gazasträif a Kanner an den israelesche Communautéiten am Perimeter vun der Gazasträif si ganz dacks traumatesche Situatiounen ausgesat, virun allem dem Stress an dat huet kloer psycho-sozial Auswierkungen.

Dem israelesche Militärgeheimdéngscht no huet eng konkret an imminent Gefor bestane vun Attacke vum palestinenseschen Islameschen Djihad ugangs August. Ier Ägypten no 3 Deeg eng Wafferou ausgehandelt krut, waren 49 Persounen ëmkomm, dorënner 17 Kanner. Méi wéi 360 goufen der verwonnt, dorënner 151 Kanner a Jugendlecher.

Op israelescher Säit goufen et keng Doudesaffer, mä och do ginn d'Kanner Affer vun Traumaen, well d’al-Quds-Brigaden iwwer 1.000 Qassam-Rakéiten an Israel ofgeschoss haten. Dat si keng Missilen a si treffe virun allem zivil Ziler.

Mir hunn ëmmer d'Angscht virum Doud, wann d’Sireene ginn. Mir hunn dat scho fréier matkritt, dass esouguer wa mer am Bunker sëtzen, kënne Splitter vun enger Qassam duerchkommen a Leit ëmbréngen. D’Gefor ass ëmmer do a si ass reell, erkläert d'Ravit Shubely, eng 28 Joer jonk Mamm vun Ashkelon.

Och wa mer dru gewinnt sinn, ass et net einfach. Mir liewen hei an engem Drockkessel an du weess net, wéini et kraacht. Et kann owes um 11 sinn oder moies um eng. Egal zu wéi enger Zäit an dat kriss de net kontrolléiert, sou de jonke Papp Amit Shubely.

An der Gazasträif ginn et keng Bunker fir d'Zivilpopulatioun an de Gesondheetssystem steet permanent kuerz virum Kollaps. Kanner, déi ëmmer erëm Bombardementer ausgesat sinn, kënne kaum gehollef kréien a wëllen op eemol d’Haus net méi verloossen, sou Psychiater. Da kéimen och nach Sproocheproblemer, Inkontinenz a Schlofstéierungen dobäi. An der Regioun ronderëm d’Gazasträif gëtt et kee "post-Trauma" – den Trauma geet permanent weider.