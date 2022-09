2 Bridder hunn a Kanada 10 Mënschen ëmbruecht. Deen éischten Täter gouf dout opfonnt, deen zweeten ass gestuerwen, nodeems hien e Mëttwoch festgeholl gouf.

A Kanada ass d'Sich no de Messer-Attentäter vu leschtem Weekend eriwwer. E Méindeg hate Beamte schonn dee méi jonke Brudder erstach opfonnt. E Mëttwoch konnt den zweete Brudder no enger Poursuite am geklaute Fluchtwon an der Géigend vum Duerf Rosthern festgeholl ginn.

E puer Stonne méi spéit gouf e Mëttwoch matgedeelt, datt den 30 Joer alen Täter no engem "medezineschen Noutfall" am Spidol gestuerwen ass. Wéi ënnert anerem d'Tëleeschaîne CBC a Global News ënner Recours op net genannte Police-Sourcë mellen, wier de Myles Sanderson e Mëttwoch u de Blessure gestuerwen, déi hie sech selwer ugedoen hat.

Wéi den 1 Joer méi jonke Brudder vum Myles gestuerwen ass, ass bis ewell nach net gewosst, ma hie soll Blessuren opgewisen hunn, déi hie sech wuel net selwer ugedoen huet.

D'Enquêteure fäerten elo, dass d'Motiver vun der Messer-Attack vum Weekend wuel ni kënne gekläert ginn. Elo géing et gëllen, erauszefannen, ob d'Bridder eventuell Hëllef bei der Dot haten. 10 Leit waren jo gestuerwen, an 18 goufen der deels uerg blesséiert, nodeems si vun den zwee Männer mat Messeren ugegraff goufen.

De Myles Sanderson soll schonn zanter méi wéi zwee Joerzéngten "ouni gréisser Ënnerbriechungen" ëmmer rëm stroffälleg gi sinn. Ënnert anerem gouf hie wéinst Gewaltmenacen an Déifställ festgeholl. Donieft soll hien zanter senger spéider Kandheet mat Alkohol- an Drogeproblemer ze kämpfe gehat hunn. Am Alter vu 14 Joer soll hie mam Konsum vu Kokain ugefaangen hunn.