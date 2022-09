A Groussbritannien stinn déi nächst 10 Deeg am Zeeche vun der Trauer ronderëm d'Queen, dem Staatsbegriefnes an der Kréinung vum neie Kinnek Charles III.

Wäit iwwert d'Landesgrenze vu Groussbritannien eraus, reagéiert d'Welt mat Trauer a Schock op den Doud vun der Queen Elizabeth II. Déi brittesch Kinnigin ass en Donneschdeg am Alter vu 96 Joer zu Balmoral a Schottland am Krees vun hirer Famill gestuerwen. Den neie Kinnek Charles III a seng Fra Camilla kommen e Freideg zréck op London, wou ënnert anerem eng éischt Audienz mat der Premierministesch Liz Truss geplangt ass. Den Charles gëtt mat 73 Joer Kinnek vun engem Land, dat mat ville Krise konfrontéiert ass.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

D'Queen selwer huet an de leschte Joren nach matgehollef, de genauen Oflaf no hirem Doud ze plangen.

Hei en Iwwerbléck vun den Evenementer an deenen nächsten Deeg:

Freideg

E Freideg oder e Samschdeg kënnt den Accession Council zesummen, fir d'Proklamatioun vum Kinnek Charles III. als neie Monarch duerch de Garter King of Arms ze annoncéieren. Dono fueren eng hallef Dose sougenannten "Herolden" mat der Kutsch op den Trafalgar Squar an dono bei d'Bourse, fir d'Noriicht ze verliesen.

E Freideg de Mëtteg wäerten d'Klacken an der St. Paul's Kathedrale, der Westminister Abbey zu London an op Schlass Windsor gelaut ginn. Dono ginn et 96 Kanoune-Schëss am Londoner Hyde Park. An am Parlament an am Ënner- an Uewerhaus gëtt der Queen geduecht.

Den neie Kinnek a seng Fra Camilla komme vum schottesche Schlass Balmoral op London zréck, wou den Charles sech am Nomëtteg eng éischte Kéier mat der neier Premierministesch Liz Truss trëfft. Wärend den zéng Deeg Trauer ginn all parlamentaresch Aarbechten ausgesat.

Um fréien Owend wäert den Charles viraussiichtlech eng Usprooch op der Tëlee un d'Natioun halen. Dono gëtt et eng Gedenkmass an der St. Paul's Cathedral, bei där och d'Liz Truss dobäi wäert sinn.

Samschdeg

E Samschdeg soll sech d'Premierministesch zesumme mat hirem Kabinett mam Kinnek Charles III. gesinn.

Sonndeg

D'Iwwerreschter vun der Kinnigin gi vum Schlass Balmoral an der Queen hir Residenz, dem Holyrood Palace, a Schottland bruecht, wou dës virop versuergt gëtt.

Méindeg

Den neie Kinnek hëlt e Méindeg d'Condoleance-Motioun vun der Westminister Hall entgéint. Dono geet den Charles op eng Trauerrees duerch d'Vereent Kinnekräich. Fir d'éischt wäert hien a Schottland reesen, wou hien am Parlament d'Condoleance-Motioun unhuele wäert a bei enger Mass an der St. Gilles an der schottescher Haaptstad Edinburgh dobäi ass.

Dënschdeg

D'Doudelued vun der Queen Elizabeth II. gëtt vun Edinburgh op London bruecht a bleift virop am Buckingham Palais.

Mëttwoch

De Sarg gëtt duerch London vum Buckingham Palais an d'Parlamentsgebai Palace of Westminister bruecht. An der Westminister Hall gëtt et dann eng weider Gedenkmass, fir déi sech Honnertdausende Mënschen zu London erwaart ginn.

Donneschdeg

En Donneschdeg start d'"Operation Feather", bei där d'Kinnigin dräi Deeg am Westminster Palais versuergt gëtt an de Sarg 23 Stonnen den Dag fir de Public accessibel wäert sinn. Iwwerdeem soll och de Cortège fir d'Staatsbegriefnes geüübt ginn.

Freideg

De Kinnek Charles III. reest op Wales, fir eng Motioun vum walisesche Parlament entgéint ze huelen a bei enger Mass an der Kathedrale vu Llandaff dobäi ze sinn.

Samschdeg a Sonndeg

Et gi Condoleance-Bicher online gestallt.

For the latest guidance on Mourning and how to sign our online book of condolence, please visit our website: — The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022

Méindeg

E Méindeg, 10 Deeg nom Doud, ass de Staatstrauerdag. Viraussiichtlech soll op deem Dag och d'Staatsbegriefnes an der Westminster Abbey ofgehale ginn. Eng Confirmatioun vum geneeën Datum duerch de Buckingham Palais steet awer nach aus. Den Dag, op deem d'Begriefnes ass, gëtt et am ganze Land mëttes zwou Schweigeminutten.

D'Kinnigin gëtt op Schlass Windsor an der King George VI. Memorial Chapel nieft hirem Papp bäigesat. D'Lued vun hirem Mann Philip gëtt ëmgebett, fir an Zukunft nieft senger Fra ze rouen.

Nom Begriefnes soll nach 7 Deeg weider getrauert ginn, wéi de Palais antëscht matgedeelt huet. Bis dohinner sollen och d'Fändelen op de Schlässer am ganze Land op Hallefmast sinn, mat Ausnam vun der Plaz, wou sech de Kinnek ophält.