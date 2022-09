D'Police vun Nürnberg deelt mat, dass et sech ëm e 55 Joer ale Mann gehandelt huet.

De Mann gouf an engem Stéck Bësch bei Hilpoltstein ouni Liewenszeeche mat enger Schossverletzung fonnt. Den Ermëttlunge vun der Police no soll et sech net ëm e Gewaltverbriechen, mee ëm en tragesche Juegdaccident handelen.

Familljememberen haten nom Mann gesicht, nodeems en e Méindeg no engem Juegdausfluch net méi zeréckkomm war.