Et war eng emotional Ried vum Monarch, dee senger Mamm eng lescht Éier erwisen huet a gläichzäiteg ugedeit huet, d'Kinneksfamill wëllen ze vereenen.

Een Dag nom Doud vun der Kinnigin Elizabeth II. huet sech de Kinnek Charles III. mat enger Ried un d'Vollek an u seng verstuerwe Mamm geriicht a betount, d'Queen wier "eng Inspiratioun" fir hie gewiescht. Dat ganzt Land hätt hir Léift an hire Wonsch no Fortschrëtt erlieft. "An dat mécht eis als Natioun grouss", huet de King Charles III. betount. Si hat viru 70 Joer versprach, hiert ganzt Liewe laang ze déngen, "an dëst Versprieche wäert ech haut virun Iech erneieren", sot de brittesche Monarch. "Ech versécheren Iech feierlech, dass ech antriede wäert fir d'Prinzippie vun eiser Natioun. Ech wäert Iech dénge mat Loyalitéit (...) wéi ech et e ganzt Liewe laang gemaach hunn".

Weider war et e Freideg den Owend d'Annonce, dass de Prënz William neie "Prince of Wales" gëtt a soumat säin Titel iwwerhuele wäert. Seng Fra Kate wäert den Titel "Princess of Wales" kréien. A senger Ried ass de brittesche Kinnek och kuerz op säin anere Jong agaangen an huet ënnerstrach, seng "Léift gëllt och dem Harry a Meghan", déi hiert Liewen am Ausland féieren.

Seng Ried ass als Hommage un d'Queen Elizabeth II. op en Enn gaangen."Wann s du déi lescht grouss Rees zu mengem Papp untriede wäerts, wëll ech dir nëmmen eent soen: Merci. Merci fir deng Léift an deng Leidenschaft fir eis Famill an d'Famill vun den Natiounen, deenen s du all déi Jore sou äifreg gedéngt hues."

Reaktioune vu London Ganz Groussbritannien ass am Trauer, dat nom Doud vun der Queen en Donneschdeg den Owend.