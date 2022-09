D'Trounfolleg hat den eelste Jong vun der Queen Elizabeth II automatesch schonn mat hirem Dout en Donneschdeg iwwerholl.

E Samschdeg de Moien um 12 Auer eiser Zäit soll den Charles da formell als neie brittesche Kinnek Charles III vun engem spezielle Gremium am St. James's-Palais proklaméiert ginn. Déi éischte Kéier also, gëtt d'Proklamatioun vun engem brittesche Kinnek komplett per Video iwwerdroen, da ëm kuerz virun 11 Auer e Samschdeg de Moien.

De Rot setzt sech virun allem aus aktiven a fréiere Regierungsmemberen, Kierchevertrieder, Riichter an anere Perséinlechkeeten vum ëffentleche Liewe zesummen a kënnt eng éischte Kéier no 70 Joer fir dëse rare Moment an den Asaz.

A senger éischter Usprooch um Fernsee huet den Charles versprach, wéi seng Mamm, sech sou laang e lieft, an den Déngscht vu sengem Vollek ze stellen. An enger Parlamentssëtzung zu Éiere vun der Queen huet déi brittesch Premierministesch Liz Truss d'Queen als eng vun de gréisste Leaderinnen gewierdegt, "déi d'Welt jee erlieft hätt".

Bei engem Gottesdéngscht an der St. Paul's-Cathedral, wou och d'Regierungscheffin derbäi war, ass fir d'éischte Kéier déi brittesch Nationalhymn mat ugepasstem Text "God save the King" gesonge ginn.