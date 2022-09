Däitschland huet jo och dës Woch nei Coronamesuren am Bundestag fir den Hierscht decidéiert.

Den däitsche Virolog Christian Drosten vun der Charité vu Berlin rechent nach virun Dezember mat enger staarker Corona-Well. Och wann d'Verleef méi liicht wieren, géif et warscheinlech vill Krankeschäiner ginn, sou den Direkter vun der Virologie an der Charité zu Berlin an der "Süddeutschen Zeitung". Nei Virus-Variante géifen nees méi krank maachen, sou datt vill Leit, ganz onofhängeg vun der virgeschriwwener Isolatioun, guer net kéinte schaffe goen. Wann et der ze vill beienee gëtt, da géif dat e Problem ginn. Fir dat z'evitéieren, plädéiert de Christian Drosten fir eng Maskeflicht dobannen. Kontakt-Reduzéierunge géif d'Populatioun, senger Meenung no, wuel selwer maachen, wann d'Infektiounszuelen nees klammen.

Däitschland huet dës Woch nei Coronamesuren am Bundestag fir den Hierscht decidéiert. Déi eenzel Bundeslänner kënne je no Situatioun Mesuren huelen. D'FFP2-Maskeflicht am ëffentlechen Transport bleift a gëtt och op Praxissen applizéiert.

Lockdowne wieren net méi ze vertrieden, sou de Gesondheetsminister Karl Lauterbach. Och d'Schoulen an d'Gastronomie missten net méi zoumaachen.