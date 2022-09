Vun e Samschdeg un dierfen, dem Gesetz no, awer keng Sondagen méi gemaach ginn.

Gutt zwou Woche virun de Parlamentswalen an Italien de 25. September läit déi postfachistesch Partei "Fratelli d'Italia" an hir Parteicheffin Giorgia Meloni fir. D'"Bridder vun Italien" géife bis zu 45% vun de Stëmme kommen. D'Giorgia Meloni huet domadder déi beschte Chancë fir nei Premierministesch ze ginn. Fir ze regéiere wäert si awer op aner Parteien ugewise sinn. Observateure ginn dovunner aus, datt sech an den nächste Wochen nach villes doe kann.

An Italien dominéiert eng grouss Politikverdrossenheet zanter déi lescht Regierung vum Mario Draghi gescheitert ass. D'Walbedeelegung kéint mat grad mol 65% historesch niddreg sinn.