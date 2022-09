Zu London lafen den Ament d'Preparatioune fir d'Begriefnis vun der Queen op Héichtouren.

Nodeems um Freideg ënnert anerem d'Police de Cortège geprouft huet, war et elo un der Horse Guard. Och d'Kanouneschëss si getest ginn. 96 Stéck an engem Rhythmus vun 10 Sekonnen solle bei der Trauerfeier ofgeschoss ginn. Mir hu bei engem Lëtzebuerger op der Plaz nogefrot, wéi hien den Doud vun der Queen erlieft huet a wéi hien denkt, dass et elo mam King Charles III. weidergeet.

De Georges Gras lieft zanter 8 Joer an England, net wäit ewech vun London. D’Nouvelle, dass et der Queen net géif gutt goen, krut hien op senger Aarbecht.

«Um ongeféier 6 Auer ware mir um Büro an hunn d’Noriichte gekuckt. Kuerz drop ass et annoncéiert ginn. Ronderëm eis waren och nach aner Leit, déi spéit geschafft hunn, a si waren och schockéiert. Et ass eng traureg Geschicht.»

Wéi vill anerer huet hien och keng aner Persoun un der Spëtzt vum Land kannt wéi d'Queen.

«Et war e bëssen hefteg fir ze verdauen. Ech wunnen zanter laangem hei a well d'Queen iwwerall ass, huet et sech ugefillt, als wär si en Deel vun der Famill. Ech sinn och hei administrativ bestuet ginn an do war d'Queen och um Bild.»

De Kinnek Charles III. gouf um 12 Auer eiser Zäit als Kinnek formell proklaméiert. An enger kuerzer Usproch no der Proklamatioun huet de Charles gesot, dass hie sech senger Verflichtungen a Verantwortungen als Kinnek vu Groussbritannien zudéifst bewosst ass.

Mam neie Kinnek an enger neier Premierministesch steet England elo virun enger klenger Erausfuerderung.

«Et gëtt definitiv e staarkt éischt Joer awer och e staarke Wanter mat all deene politesche Saachen, déi ronderëm sinn. Et ass fir elo Stäerkt ze weisen vun engem Monarch. Et ass schwéier ze soen, wéi hien dat elo iwwerhëlt.»

An de Souvenirsbutteker kruten d’Produite mat der Queen drop e sentimentalen Wäert.