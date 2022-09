Knapp 7,8 Millioune Leit sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn.

An de Sondagen louchen ze lescht de lénke Camp ëm d'Sozialdemokraten vun der aktueller Premierministesch Magdalena Andersson an de konservative-rietse Block mat de rietspopulistesche Schwedendemokraten no beieneen.

Schonn an de leschte Walen konnten d'Rietspopulisten ëmmer méi Stëmme sammelen. Et dierft ganz schwéier ginn, eng Majoritéit ze fannen. D'Nato huet am Walkampf kaum eng Roll gespillt. Vill méi gouf deen vun den héijen Energiepräisser an Sécherheetsfroen wéinst Bandekriminalitéit dominéiert.