E Méindeg fänkt zu Bréissel an engem héich securiséierte fréiere Nato-Gebai de Prozess iwwert d'Attentater vum Mäerz 2016 an der belscher Haaptstad un.

32 Mënschen hunn hiert Liewen um Fluchhafen Zaventem an an der Metrosstatioun Maelbeek gelooss, wéi d'Dschihadisten hir Bomme gezünt hunn. Honnerte goufe blesséiert. Vill Mënschen si bis haut traumatiséiert vun den dräi Männer, déi sech am Fréijoer an d'Luucht gesprengt hunn.

Et annoncéiert sech e "Mega-Prozess". Ënnert den 10 Ugekloten ass och de Fransous Salah Adeslam, deen eenzegen Iwwerliewende vun den Terrorattacken zu Paräis am November dat Joer virdrun. De selwechten Terrorreseau gëtt fir d'Attentater zu Bréissel verantwortlech gemaach. De Salah Abdeslam wäert muer net zu Bréissel derbäi sinn.

Et annoncéiert sech e Mega-Prozess, mat bis elo 960 Partie civillen, déi rezenséiert goufen. De Prozess ass op op mannst 8 Méint ugesat a gëtt wéi gesot an engem alen Nato-Gebai organiséiert, dat déi belsch Justiz temporär zur Dispositioun gestallt kritt. Et sinn nieft dem Haaptsitzungssall 7 aner Säll virgesi fir d'Partie civillen an nach emol zwee Säll fir de Public.

E Méindeg ass just eng éischt kleng Sëtzung wärend där organisatoresch Froe gekläert ginn. Den eigentleche Prozess iwwert d'Bréisseler Attentater fänkt den 13. Oktober un. Nieft den 3 Riichter entscheet och eng Jury vun 12 Privatpersounen iwwert d'Urteel.