Iwwerdeems Moskau vun enger "Neiopstellung" vu sengen Truppen schwätzt, mellt Kiew, weider Territoiren an der Regioun Charkiw zréckeruewert ze hunn.

Och déi strategesch wichteg Stad Kupjansk an Isjum wieren nees an ukrainescher Hand. De Courage vun den ukraineschen Zaldoten an déi militäresch Ënnerstëtzung duerch de Westen géif "erstaunlech Resultater" bréngen, sou de Porte-Parole vum ukraineschen Ausseministère. Déi ukrainesch Truppen géifen am Osten vun der Ukrain virréckelen a weider Stied an Dierfer befreien. Fir d'Géigenoffensive virundreiwen ze kënnen, wier een awer op weider Waffeliwwerungen ugewisen, heescht et vu Kiew.

De President Wolodymyr Selensky huet vu bal 3.000 Quadratkilometer Gebitt geschwat, déi elo nees an ukrainescher Hand wieren. Och am Süden gi Virstéiss vun der Arméi op Plaze gemellt, déi ganz am Ufank vun der Invasioun am Februar ageholl goufen.

Britteschen Informatiounen no, hätten d'Ukrainer d'Russen mat hirer Géigenoffensive iwwerrumpelt. Och aner Militärexperten ginn dovunner raus, datt d'Russen duerch de massiven ukrainesche Virstouss ze lescht staark ënner Drock gerode sinn an sech decidéiert hunn ze flüchten.

LIVETICKER: Ukrain-Krich - déi aktuell Entwécklungen