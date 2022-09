An der ëmkämpfter Tigray-Regioun gëtt et Hoffnung op Fridden.

D'Tigray-Rebellen, déi zanter 2 Joer ëm hir Regioun géint d'Regierung vun Adis Abeba kämpfen, soten, se wiere bereet fir Verhandlungen. Och d'Regierung ass bereet, sech un engem "robuste Friddensprozess" ze bedeelegen, heescht et vun den Autoritéiten. Eng Wafferou steet iwwerdeems och am Raum.

D'Annonce vun de Rebelle gouf international begréisst. Den UN-Generalsekretär António Guterres huet d'Konfliktparteien dozou opgeruff, "dës Chance fir de Fridden z'ergräifen" an der Gewalt endgülteg en Enn ze setzen. Weider huet de Guterres betount, dass d'Vereenten Natioune bereet wieren, d'Friddensverhandlungen z'ënnerstëtzen.

Am November 2020 ass an der Tigray-Regioun e Krich ausgebrach. Zwar gouf sech leschte Mäerz op eng Wafferou gëeenegt, ma fënnef Méint méi spéit koum et am August op en Neits zu Kämpf tëscht de Rebellen an de Regierungstruppen.