Zanter e Méindeg am Nomëtteg brennt et nees a Frankräich. Iwwer 1.300 Hektar Bësch a Gehecks zu Saumos am Departement Gironde si scho verbrannt.

Eng 4 Haiser sinn de Flamen bis ewell zum Affer gefall an iwwer 500 Mënschen hu missen evakuéiert ginn.

Dësen neie Brand an deem Deel vu Frankräich, deen dëse Summer scho vun 2 gréissere Bränn betraff war a bei deene bal 30.000 Hektar Terrain verbrannt sinn, ass duerch déi massiv Hëtzt entstanen. Eleng zu Bordeaux goufen e Méindeg Temperature vu bis zu 37,5 Grad gemooss. Dat gouf et zanter September 1987 net méi.

Iwwer 300 Pompjeeë sinn zu Saumos am Asaz, si kruten antëscht Verstäerkung aus aneren Departementer ronderëm d'Gironde. Och 4 Läschfligeren, souwéi 2 Helikopteren zirkuléieren iwwert dem Feier, fir d'Flamen anzegrenzen.

Bei engem zweete, méi kleng Feier an engem Bësch zu Herm si 45 Hektar Bësch verbrannt. Do goufen e Méindeg Temperature vu bis zu 39 Grad gemooss.

© AFP © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Gréissere Bëschbrand och am US-Bundesstaat Oregon

Am US-Westküstestaat Oregon breet sech iwwerdeems e Feier mat extremer Vitesse ëmmer méi aus. Bannent nëmme 4 Deeg huet sech d'"Cedar Creek Fire" an der ëstlecher Stad Eugene vervéierfacht. Scho 35.000 Hektar Bësch sinn do verbrannt.

Den Autoritéiten no sinn iwwer 2.000 Wunnhaiser a 400 Geschäftsgebaier menacéiert. Vill Gebaier goufe schonn evakuéiert an honnerte Bewunner opgefuerdert, sech a Sécherheet ze bréngen oder sech fir eng méiglech Evakuéierung prett ze halen. Ronn 1.200 Pompjeeë waren e Méindeg am Asaz.

Ee weidere Bëschbrand, d'"Double Creek Fire", breet sech iwwerdeems schonn zanter 2 Wochen am Nordweste vun Oregon aus. Iwwer 62.000 Hektar Bësch goufe schonn zerstéiert.

Net just den US-Bundesstaat Oregon ass concernéiert, ma och aner Nopeschstaaten. Den Ament sinn 8 US-Bundesstaaten am Weste vun den USA iwwer 90 Bëschbränn aktiv. Den Damp vun de Bränn belaascht d'Loft an de Groussstied wéi Seattle am US-Bundesstaat Washington.