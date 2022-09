Nodeems déi konservativ-riets Oppositioun eng knapp Majoritéit bei de Wale kritt huet, reecht d'Magdalena Andersson en Donneschdeg hir Demissioun eran.

Dräi Deeg no de Walen a Schweden gëtt sech d'Regierungscheffin geschloen. E Mëttwoch huet d'sozialdemokratesch Politikerin zu Stockholm erkläert, datt si en Donneschdeg vun hirem Amt als schweedesch Ministerpresidentin zrécktrëtt.

Déi rietspopulistesch Schwedendemokraten kruten deemno no de Walen 3 Mandater méi am Parlament, woumat si op 176 Sëtzer kommen. Op d'mannst 175 Sëtzer vun 349 sinn am Parlament zu Stockholm fir eng Majoritéit néideg.

D'Partei vun der Magdalena Andersson huet deemno nëmmen 173 Sëtzer kritt.