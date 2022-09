Viru 5 Joer waren an engem grousse Feier a Portugal 63 Leit ëm d'Liewe komm.

Op der Uklobänk souze Responsabeler vun de fräiwëllege Pompjeeën, Baufirmen a lokalen Administratiounen. Si krute reprochéiert, net genuch gemaach ze hunn, fir d'Katastroph ze evitéieren. D'Geriicht huet dat awer net gëlle gelooss.

Am Juni 2017 huet e Bëschbrand an der Regioun Leiria bannent e puer Deeg 24.000 Hektar Vegetatioun zerstéiert. Déi meescht Doudesaffer waren op der Flucht virum Feier an hiren Autoe gestuerwen.