De Lindsey Graham huet e Gesetzprojet presentéiert, duerch deen Ofdreiwungen no der 15. Schwangerschaftswoch an den USA verbuede solle ginn.

"Dat soll de Standard an Amerika sinn", sot de Graham op enger Pressekonferenz. Kuerz virun de Kongresswale setzen d'Republikaner domadder op en Neits en Zeechen. De Senateur sot och virun der Press, datt hien de Support vu senge Kolleege hätt.

Aktuell huet dëse Projet keng Aussiichten op Erfolleg, well d'Republikaner am Kongress net genuch Stëmmen hunn. Dëst kéint sech awer no de Walen am November änneren.

Kritik um Projet koum aus dem Wäissen Haus, déi de Gesetzprojet als "extrem" bezeechent hunn.