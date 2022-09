Am Norde vu Bangkok huet ee Mann e Mëttwoch zwou Persounen erschoss an eng weider blesséiert. Den Täter gouf verhaft.

De lokale Medien no soll et sech beim Täter ëm een Zaldot handelen. D'Motiv vun der Dot ass bis ewell net gewosst.

Am Joer 2020 si bei engem Amoklaf am Nordoste vun Thailand 29 Mënschen erschoss a ronn 40 Mënsche blesséiert ginn. Och hei war den Täter en Zaldot. Hien huet als éischt dräi Persounen an enger Kasär ëmbruecht, ier en du mat engem Militärgefier a Waffen an een Akafszentrum gefuer ass, wou hie 26 weider Leit erschoss huet.