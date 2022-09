Dës Woch ass zu Dublin eng nei Lëtzebuerger Ambassade opgaangen - eng Première fir eist Land.

D'Zeremonie huet ugefaange mat enger Lëtzebuerger Rous, déi den Ausseminister Jean Asselborn an d'Buergermeeschtesch vun Dublin Caroline Conroy zesumme geplanzt hunn.

Et gi vill Wäerter déi d'Lëtzebuerger mat den Iren deelen, esou de Jean Asselborn, dee sech fir d'Ouverture vun der diplomatescher Vertriedung an Irland deplacéiert hat. Och de Willibrord, en Iresche Mënch, deen d'Abtei zu Iechternach gegrënnt huet, mécht e staarke Lien aus. Et liewen den Ament 150 Lëtzebuerger fest an Irland, dobäi nach 150 Studenten. Déi gemeinsam Interesse ginn also méi wäit, wéi nëmme just iwwert de Finanzsecteur, sou de Jean Asselborn.

Vu Lëtzebuerg aus kann een elo iwwer Dublin an Amerika fléien, d'Luxair bitt mëttlerweil véier Verbindungen d’Woch tëscht Irland a Lëtzebuerg un. Wat d'Logistik ugeet, ass awer net nëmmen de Loftraum wichteg, sou de Lëtzebuerger Ausseminister. Och den Hafe vun Dublin ass e wichtege Verbindungspunkt.



De Schëffscommerce zu Dublin huet déi läscht Méint immens zougeholl, zanter datt de Brexit a Kraaft getrueden ass. Wat dat ugeet, sinn d'Tensiounen aktuell gutt ze spieren, well den Nordirland-Protokoll riskéiert net méi respektéiert ze ginn - an domat och de ganzen Accord vum Brexit. Dëst kéint dramatesch Konsequenze fir de Fridden am Norde vun Irland, grad wéi fir den iresche Marché hunn.



D'Personalfro an der Lëtzebuerger Ambassade zu Dublin ass iwwerdeem nach net komplett gekläert seet den Ausseminister, mee d'Ambassadrice Florence Ensch, an hir Equippe wieren am Gaangen, dat ganzt un d'Lafen ze kréien.

D'Schreiwes aus dem Ausseministère

Visite de travail de Jean Asselborn en Irlande (13-14.09.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a effectué une visite de travail en Irlande, les 13 et 14 septembre 2022.

À Dublin, le ministre Asselborn a eu des entrevues avec le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, ainsi qu'avec le ministre pour les Affaires européennes, Thomas Byrne. Les deux réunions de travail ont été l'occasion d'avoir des échanges de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les principaux sujets d'actualité européenne et internationale, tels que la guerre en Ukraine, l'élargissement de l'Union européenne, la crise énergétique ou encore l'État de droit.

Les discussions ont ainsi permis de reconfirmer la large convergence de vues entre le Luxembourg et l'Irlande sur un bon nombre de dossiers européens et internationaux, que ce soit l'importance du multilatéralisme, le respect de l'État de droit au sein de l'UE, la mise en œuvre des conclusions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, ou encore le processus de paix au Moyen-Orient. Les questions liées au Brexit et au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord ont également été abordées.

La visite à Dublin a également été l'occasion pour le ministre Asselborn de marquer, lors d'une cérémonie en présence de la maire de Dublin, Caroline Conroy, l'établissement d'une ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Dublin. En effet, l'Irlande constitue depuis longue date un partenaire européen fiable qui partage avec le Luxembourg des valeurs communes en matière d'État de droit, de droits humains, d'intégration européenne et de multilatéralisme. De même, le Luxembourg et l'Irlande entretiennent de fortes relations bilatérales. L'ouverture d'une ambassade résidente à Dublin contribuera ainsi à renforcer les liens entre les deux pays et leurs populations respectives, en explorant les opportunités de coopération dans les domaines économique, commercial, financier, académique et culturel.

Enfin, le ministre Asselborn a saisi l'occasion de son déplacement pour visiter le port de Dublin et d'en apprendre davantage sur les activités de CLdN, une entreprise luxembourgeoise active dans le domaine du transport et de la logistique maritime.