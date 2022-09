Béid fréier Sowjetrepublicke bekriche sech zanter Jore wéinst engem Territorial-Sträit ëm d'Regioun Bierg-Karabach.

No zwee Deeg laange Kämpf gouf e Mëttwoch den Owend nees eng Wafferou tëscht dem Aserbaidjan an Armenien ausgehandelt, dat mat internationaler Hëllef.

Béid Länner hu sech géigesäiteg virgeworf, den Ugrëff gestart ze hunn. Bei de Kämpf en Dënschdeg an e Mëttwoch sollen eng 150 Zaldoten ëm d'Liewe komm sinn. Den armenesche President hat vun 105 Affer op hirer Säit geschwat, ronn 50 Doudesfäll hat den Aserbaidjan gemellt. D'Regierung vum Aserbaidjan huet den Noperen awer schonn ugebueden, d'Läiche vun de verstuerwenen Armenier zeréck an hir Heemescht ze bréngen.

D'Truppe vum Aserbaidjan solle ronn 50 Quadratkilometer un Terrain ageholl hunn an de President Paschinjan huet déi armenesch Truppen opgeruff, "eis Regioun ze verloossen".

Et waren déi schlëmmsten Ausernanersetzungen an der Regioun Bierg-Karabach zanter dem Krich 2020. Deemools goungen d'Ausernanersetzungen iwwer 6 Wochen a ronn 6.500 Mënsche waren ëm d'Liewe komm. Russland hat an där Situatioun tëscht béide Parteien e Waffestëllstand ausgehandelt. Armenien hat dofir awer gréisser Territoirë missten ofginn.

Schonn an den 90er Jore vum leschte Joerdausend hate béid Länner sech bekämpft. Deemools waren eng 30.000 Leit ëm d'Liewe komm.