Am Fall vun de Kannerläichen, déi an Neiséiland an zwou versteete Koffer fonnt goufen, ass lo eng 42 Joer al Fra a Südkorea festgeholl ginn.

D'Fra ass an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg an der südëstlecher Stad Ulsan verhaft ginn. Si steet ënner Verdacht, d'Kanner, déi deemools tëschent 7 an 10 Joer al waren, ëmbruecht an an de Wallisse verstaut ze hunn.

D'Relatioun tëschent der Fra an de Kanner ass nach net exakt kloer, d'Autoritéite ginn awer dovun aus, dass et sech ëm d'Mamm handelt.

Déi 42 Joer al Verdächteg soll deemno eng Neiséilännerin sinn, déi awer och déi südkoreanesch Nationalitéit huet. 2018 ass si a Südkorea agereest. D'Fra gouf scho virun e puer Woche vun der Police ermëttelt, si gouf awer réischt elo verhaft.

Am August hat eng neiséilännesch Famill bei enger Auktioun eng Rei Géigestänn aus engem Lager ersteet, dorënner och déi zwou Wallissen. Wéi si dës opgemaach haten, hu se mënschlech Iwwerreschter vun zwee Kanner dran entdeckt.

Der Police no louchen d'Wallissen do virdrun 3 bis 4 Joer laang am Lager.