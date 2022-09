Op d'mannst 7 Doudeger an 3 Vermësster. Dat ass de provisoresche Bilan no engem zolitten Onwieder an der Nuecht vun Donneschdeg op e Freideg an Italien.

Stroossen an Haiser wiere bannent kuerzer Zäit komplett iwwerschwemmt an d'Leit vum Waasser mat ewech gerappt ginn. Speziell d'Provënz Acona wier besonnesch betraff. 🔴MALTEMPO🔴

Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivalente che cade normalmente nell'arco di 7 mesi.

Nel video la situazione tra Cantiano e Sassoferrato i comuni più colpiti dalle fortissime precipitazioni. #alluvione pic.twitter.com/EZa1LNj84P — Tg La7 (@TgLa7) September 15, 2022