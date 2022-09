Nodeems dat Mannerjäregt mat 15 Joer vun doheem fortgelaf war, soll si vum spéideren Affer an d'Prostitutioun gezwongen gi sinn.

Eng haut 17 Joer al Fra hat hire presuméierte Vergewalteger ëmbruecht huet, ass vun engem Geriicht am US-Bundesstaat Iowa zu fënnef Joer op Sursis an enger Geldstrof vun 150.000 Dollar, déi un d'Famill vum Affer solle goen, verurteelt ginn.

Ee fréiere Schoulmeeschter vun der Mineur huet lokale Medie gesot, dat deemools 15 Joer alt Meedche wär am Joer 2020 vun doheem fortgelaf. Ee 37 Joer ale Mann hat dat Mannerjäregt doropshi bei sech opgeholl an an d'Prostitutioun gezwongen. Viru Geriicht huet déi jonk Fra d'Dot net bestridden. De Mann hätt eng Rei Kéieren dofir bezuelt, d'Meedchen ze vergewaltegen, ier d'Affer vun der sexueller Gewalt de Mann erstach huet.

D'Police an de Parquet hunn net bestridden, datt déi 17 Joer al Fra Affer vu sexuellem Mëssbrauch gi war. De Riichter huet erkläert, hien hätt der Mannerjäreger mat der Strof op Sursis "eng zweet Chance" wëlle ginn. Ufanks war déi jonk Fra wéinst Mord ugeklot ginn. An deem Fall hätt si mat 20 Joer festem Prisong rechne missen.

Op der Crowdfunding-Säit "GoFundMe" si scho ronn 405.000 Dollar vu méi wéi 10.000 Leit fir déi jonk Fra gespent ginn. Der Fra hir Affekote mussen elo awer nach klären, ob d'Suen och tatsächlech dierfe benotzt ginn, fir dem Mann seng Famill ze entschiedegen.