Virum Hannergrond vum Konflikt tëschent Armenien an Aserbaidjan wëll d'Presidentin vum US-amerikanesche Representantenhaus e Sonndeg an Armenien reesen.

Bei der Visitt soll et ëm Mënscherechter an de Respekt virun der Dignitéit vun all Mënsch goen, sot d'Nancy Pelosi e Freideg op enger Pressekonferenz vun de Parlamentspresidente vun de G7-Staaten zu Berlin. Méi Detailer wollt si aus Sécherheetsgrënn net verroden, et soll awer schonn zanter méi laangem eng Invitatioun ginn hunn.

An deene leschten Deeg ass d'Situatioun an der Biergkarabach-Regioun nees eskaléiert. Méi wéi 200 Mënsche si bei schroe Kämpf tëschent armeneschen an aserbaidschaneschen Truppen ëm d'Liewe komm. Béid Säite maache sech géigesäiteg heifir responsabel.