D'Geriicht huet e Freideg ordonéiert d'Glaskëscht ofzebauen, nodeems d'Affekote kritiséiert haten, hir Cliente géingen dora wéi Déieren ausgestallt ginn.

Ronn sechs Joer no den Terroruschléi mat 32 Doudesaffer zu Bréissel huet e Méindeg de Prozess géint zéng Täter ugefaangen. Vun deenen néng Ugekloten, déi nach liewen, hunn déi meescht d'Participatioun bei der Auditioun wéinst der Glaskëscht, déi an eenzel Zellen agedeelt ass, refuséiert.

Vum Haaptbeschëllegte Salah Abdeslam koum de Reproche vun enger onfairer Behandlung. De franséischen Islamist war schonn am Juni a Frankräich zu liewenslaangem Prisong verurteelt ginn. Hien ass deen eenzeg Iwwerliewende vun den Uschléi zu Paräis am November 2015, bei deenen 130 Mënschen ëm d'Liewe koumen.

D'Këscht aus Panzerglas wäert bis den 10. Oktober ofgebaut sinn, wéi d'Presidentin vum Geriicht matdeelt. Dee Moment gëtt dann och den Jury bestëmmt. D'Zeien am Prozess ginn den 13. Oktober gehéiert, ronn 960 Zivilisten hu geklot a wäerte beim Prozess dobäi sinn.

Bei den Attacken um Fluchhafen zu Bréissel an an enger Metrosstatioun waren den 22. Mäerz 2016 am Ganzen 32 Mënschen ëmbruecht an 340 weider blesséiert ginn. D'Dschihadistemiliz Islamesche Staat huet d'Dot fir sech an Usproch geholl.