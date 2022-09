Et kléngt e bësse speziell: An der Belsch hu sech 55 Riichter a Procureure fräiwëlleg an engem Prisong aspäre gelooss, fir selwer ze spieren wéi dat ass.

Bis e Sonndeg de Mëtteg si se hanner Gitter a gi genee esou behandelt wéi Prisonéier, ënnersträicht de belsche Justizminister. Fir d'Experiment gouf Haren an der Regioun Bréissel erausgesicht, wou Enn des Mounts en neie Prisong fir 1.200 Persounen opgeet. D'Aktioun soll en duebele Sënn hunn. De Minister seet, se kéint den héije Beamten dobäi hëllefen, fundéiert Strofen ze decidéieren an d'Giischtercher an deem fuschneie Prisong kréichen d'Méiglechkeet, sech op hir Aarbecht virzebereeden. Sollt et de Riichter an de Procureuren déi zwee Deeg iwwer ze vill ginn, kënne si d'Experiment zu all Ament ofbriechen.