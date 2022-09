Am Südweste vu Japan hu sech Dausende Mënsche misse virum heftegen Taifun Nanmadol a Sécherheet bréngen.

Den Tëleessender NHK no waren e Sonndeg am Nomëtteg Lokalzäit iwwer 15.000 Mënschen an der Regioun Kyushu a Schutzraim ënnerbruecht ginn. De japanesche Weiderdéngscht JMA hat eng Warnung fir d'Uerter Kagoshima a Miyazaki op der südwestlech geleeëner Insel Kyushu erausginn an d'Autoritéiten haten iwwer 4 Milliounen Awunner opgefuerdert, hir Wunnengen ze verloossen.

E Sonndeg de Moien huet et dunn an der Regioun hefteg ugefaangen ze stiermen an ze reenen. Bal 98.000 Stéit haten zu deem Zäitpunkt scho kee Stroum méi. De Betrib vun Zich, Flich a Färe gouf gestoppt an esouguer Liewensmëttelbutteker hunn zougemaach.

De Ministerpresident Fumio Kishida huet op Twitter en Appell gemaach, d'Leit solle vu geféierleche Plazen ewechbleiwen a sech nëmme nach bei Dagesliicht a Sécherheet bréngen, soubal si déi klengste Gefor spieren. Dat awer sou dann esou séier wéi méiglech.

De Wiederdéngscht huet vun enger Gefor geschwat, déi et nach ni virdru gouf a vun engem immens geféierlechen Taifun. Et wier déi héchste Virsiicht gebueden. D'Wandstéiss wieren esou hefteg, dass Haiser kéinten an de Koup falen, donieft kéint et zu Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche kommen.