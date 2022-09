D'US-Äerdbiewe-Wuecht USGS deelt e Sonndeg mat, datt d'Biewen eng Stäerkt vu 6,9 Punkten op der Richterskala hat an an enger Déif vun 10 Kilometer war.

Op d'mannst een Aarbechter ass an engem Zementwierk gestuerwen, wéi Maschinnen ëmgefall sinn. Op d'mannst 79 weider Mënsche goufe blesséiert an hu misse vun Doktere versuergt ginn. Eng Partie Haiser sinn an de Koup gefall an op verschidde Plazen ass de Buedem gerutscht.

Wéi d'taiwanesch Eisebunn mellt, ass an der Géigend vun Hualien en Zuch entgleist, nodeems dëse vu Bëtongsstécker getraff gouf. 20 Passagéier hu missen evakuéiert ginn, hei gouf awer kee blesséiert.

Och an der taiwanescher Haaptstad Taipeh war d'Äerdbiewen ze spieren, dat ronn 50 Kilometer vun Taitung ewech geschitt war. D'chineesesch Äerdbiewe-Wuecht huet gemellt, datt souguer an de Küstegebidder vu Guandong bis Shanghai Vibratioune vum Biewe registréiert goufen.