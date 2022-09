Wéi béid Länner mellen, wiere bei Kämpf de Weekend op d'mannst 81 Mënschen ëm d'Liewe komm, 165 weider Mënsche wieren dobäi blesséiert ginn.

Tadschikistan huet e Sonndeg 35 Doudesaffer a 25 Blesséierter gemellt. An dem kirgiseschem Gesondheetsministère no goufen an der Grenzregioun Batken mat Tadschikistan 46 Doudeger an 140 Blesséierter registréiert. Béid Länner beschëllege sech géigesäiteg, eng arrangéiert Feierpaus net anzehalen.

De Gros vun den Doudesaffer solle Kirgistan no Ziviliste sinn. Ausserdeem géingen nach véier kirgisesch Zaldote vermësst ginn.

Tadschikistan mellt iwwerdeem, datt ënnert anerem 12 Mënsche bei enger kirgisescher Dronenattack op eng Moschee ëmbruecht goufen, sechs weidere bei engem Dronenugrëff op eng Schoul a siwe beim Beschoss vun enger Ambulanz. D'Informatioune konnte bis ewell net vun onofhängeger Säit iwwerpréift ginn. Um Sonndeg soll sech d'Situatioun allerdéngs berouegt hunn.

Eréischt e Freideg hate sech d'Presidente vu Kirgistan an Tadschikistan op eng Wafferou gëeenegt. Hu sech awer scho kuerz drop reprochéiert, den Accord net respektéiert ze hunn.

De russesche President huet béid Länner e Sonndeg opgeruff, eng "weider Eskalatioun" z'evitéieren. D'Länner solle Mesuren ergräifen, fir d'Situatioun esou séier wéi méiglech ze léisen an zwar "nëmmen op engem friddlechen, politeschen an diplomatesche Wee". D'russesch Regierung huet och hir Hëllef bei der Sich no enger "laangfristeger" Léisung ugebueden.

Och den UNO-Generalsekretär António Guterres huet Kirgistan an Tadschikistan opgefuerdert, den "Dialog fir eng dauerhaft Feierpaus" ze sichen.