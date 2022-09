Fir d'Begriefnes e Méindeg vun der Queen Elizabeth si méi wéi 2.000 Gäscht agelueden. Iwwer 2 Millioune Spectateure ginn op der Plaz erwaart.

D'Raphaëlle Dickes huet de Bols an der brittescher Haaptstad gefillt. Zu Westminster koum een um Sonndeg nëmme schwéier duerch d'Mënschemassen. Virun der Westminster Abbey sinn d'Kamerapositioune vu sëllege Senderen aus aller Welt opgeriicht. D'"Queue" fir an d'Westminster Hall, wou déi verstuerwe Queen Elizabeth II nach bis e Méindeg de Moien 6.30 Auer opgeboort ass, war Mëttes nach vill Kilometer laang.

Méi wéi 13 Stonne laang hunn d'Leit gewaart, fir der Queen déi lescht Éier ze erweisen. Och iwwer Nuecht, wou d'Temperaturen op 7 Grad gefall sinn.

"Ech sinn aus Griicheland zréck komm", erzielt eis eng eeler Damm. Si wier brittesch Staatsbiergerin a wéilt hei an der "Queue" matgezielt ginn. "Datt d'Welt weess, datt ech d'Queen gär hunn a respektéieren an datt ech hir Merci soen, fir den Déngscht, dee se dësem Land geleescht huet."

D'Lëtzebuergerin Sophie Weber huet keng Zäit fir sech unzestellen, suivéiert awer iwwert de Live-Tracker, wéi laang d'Queue grad ass. "Et ass eng Atmosphär hei, wéi ech se sou nach net erlieft hunn. An ech wunne scho laang hei. Um Wee op de Büro a fir heem gesinn ech d'Queue... mir soen och ënner Kolleegen, hues de gesinn, wéi laang d'Schlaang schonn ass!?"

Kritik u laanger Staatstrauer wärend der Kris

Mat kriteschem Bléck kucken awer och eng Rei Britten op Westminster. Wou jo och d'Parlament säi Sëtz huet. 10 Deeg Staatstrauer bedeit, datt keng Gesetzer gestëmmt ginn. Dat an enger Wirtschafts- an Energiekris, wéi d'Land se laang net erlieft huet. Och déi nei Regierung kéim doduerch net an d'Gäng.

Gläichzäiteg ass den Opwand fir d'Staatstrauer an d'Feierlechkeeten enorm. Fir fir d'Sécherheet ze suergen, sinn den Ament Iwwer 10.000 Polizisten aus ganz Groussbritannien zu London am Asaz, méi wéi fir d'Olympesch Spiller 2012. Kascht alles natierlech och vill Steiergelder, esou d'Kritik.

Eng 500 Staatscheffen a Representante vu Kinnekshaiser aus aller Welt gi fir Trauerzeremonie erwaart. Och de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa wäerten an der Westminster Abbey present sinn. E Samschdeg den Owend ass den US-President Joe Biden gelant. Op ville Plaze gëtt Public viewing organiséiert. Déi meescht Butteker an Entreprisë wäerten op dësem Feierdag zoubleiwen.

Och an de Spideeler goufen all net urgent Operatiounen an Interventioune verluecht. Dat trotz dem Retard vun 2 Méint, den duerch de Covid entstanen ass.

Fir déi 2 Gedenkminutten no der Zeremonie net ze stéieren, sinn um Flughafen Heathrow eng Rei Vollen, déi géint 12 Auer landen oder starte sollten, verluecht oder annuléiert.

4,1 Milliarde Spectateure weltwäit

All d'Ae wäerte e Méindeg um 11.30 Azer Lëtzebuerger Zäit op d'Westminster Abbey geriicht sinn. Et gëtt geschat, datt weltwäit 4 Milliarde Mënschen - also d'Halschecht vun der Weltbevëlkerung - der Queen Elizabeth II hir Trauerzeremonie live suivéiere wäerten. Zu London rechent ee mat 2 Millioune Spectateuren op der Plaz. E Sonndeg um 20 Auer ass schonn eng landeswäit Gedenkminutt fir déi verstuerwe Monarchin.

RTL iwwerdréit d'Zeremonie an enger Spezialemissioun vun 11.30 Auer un. Um 10.50 Auer scho proposéiere mer Iech de Film iwwer d'Visitt vun der Queen zu Lëtzebuerg am Joer 1976.