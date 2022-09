Nom Begriefnes vun der Mahsa Amini an hirer Heemecht hunn d'Awunner virum Büro vum Gouverneur eng "grëndlech Analys" vun der Doudesursaach gefuerdert.

Déi 22 Joer jonk Fra war en Dënschdeg zu Teheran wéinst "dem Droe vun deplacéierter Kleedung" festgeholl ginn an aus nach ongekläerte Grënn um Policebüro zesummegebrach a méi spéit gestuerwen.

Zu Saghes, der Heemecht vun der Fra, hunn Demonstranten e Samschdeg mat Steng op de Büro vum Gouverneur geheit. Och virum Spidol zu Teheran, an deem d'Fra no dräi Deeg am Koma gestuerwe war, hu sech sëllege Mënsche versammelt. D'Police huet d'Demonstrante mat Tréinegas verdriwwen.

Der iranescher Police no wier d'Amini zesumme mat anere Fraen op de Policebüro bruecht ginn, fir iwwer d'islamistesch Kleedervirschrëfte beléiert ze ginn. An engem Reuniounsraum wier si du "bemol schwaachgefall" a gouf an d'Spidol gefouert.

Op der ëffentlecher Tëlee gouf en Iwwerwaachungsvideo gewisen, op deem d'Fra no engem Gespréich mat enger Polizistin zesummebrécht. Si soll eng Häerzattack gehat hunn an e Freideg am Spidol verstuerwe sinn.

Déi genee Ëmstänn vun hirem Doud wieren awer nach net ganz kloer, och wann d'Police erkläert huet, datt et kee "kierperleche Kontakt" tëscht hir an de Beamte ginn hätt. Dem Sender 1500tavsir no, deen iwwer Mënscherechtsverstéiss am Iran bericht, soll si allerdéngs e Coup op de Kapp kritt hunn.