Zanter e Sonndeg an nach bis e Mëttwoch ass den Ausseminister Jean Asselborn zu New York, am Kader vun der 77. Sessioun vun der UNO-Vollversammlung.

En Dënschdeg fänkt d’Generaldebatt eréischt un, wou nieft dem Ukrainkrich och aner aktuell Problemer, wéi d’Energiekris, de Klimawandel an de weltwäiten Honger wäerten dominéieren. Ronn 150 Staats- a Regierungscheffen sinn an der Riednerlëscht agedroen. Den Optakt mécht en Dënschdeg beispillsweis de brasilianesche President Bolsonaro.