Mat Wandspëtzte vu bis zu 140 Stonnekilometer ass den Hurrikan Fiona zu Puerto Rico ukomm an huet do fir massive Schued gesuergt.

Am kompletten Inselstaat ass de Stroum ausgefall. Heftege Reen huet donieft fir Iwwerschwemmungen an Äerdrutsche gesuergt. De Gouverneur Pedro Pierluisi sot e Sonndeg den Owend, dass d'Ausmooss vun de Schied an e puer Regiounen "katastrophal" wier. Den US-President Joe Biden huet den Noutstand ausgeruff.

Dem Pierluisi no si bannent 5 Stonnen 23 bis 33 Zentimeter Reen gefall. Iwwer 3 Millioune Mënschen hunn den Ament kee Stroum a ronn 196.000 Awunner sinn dowéinst an duerch Iwwerschwemmunge vun der Drénkwaasserversuergung ofgeschnidden. Donieft si vill Stroosse blockéiert wéinst ëmgestierzte Stroumpottoen a Beem, an der Stad Utuado ass eng Bréck an de Koup gefall.

Obschonn de Stuerm antëscht a Richtung Dominikanesch Republik weidergezunn ass, hunn d'Autoritéiten nach keng Entwarnung ginn. Duerch de Reen, dee weiderhi fält, kéint et zu Héichwaasser kommen an an de méi héich geleeëne Uertschafte riskéiert et, zu Äerdrutschen ze kommen.

© AFP © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Verschidden Deeler vu Puerto Rico hu sech bis haut nach net vum Hurrikan Maria vu viru 5 Joer erholl, bei deem dausende Mënschen ëmkomm waren a sëllegen anerer keen doheem méi haten. Och do gouf de Stroumreseau vun der Insel zerstéiert.