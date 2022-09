Nächst Woch geet zu Tréier de Prozess géint ee 34 Joer ale Mann lass.

Hie gëtt beschëllegt, Enn Mäerz seng Partnerin, déi eréischt kuerz virdru virum Krich an hirem Heemechtsland geflücht war, an engem Hotel am Zentrum vun Tréier ëmbruecht ze hunn.

D'Koppel hat sech zu Tréier getraff an een Hotelszëmmer geholl. No der Dot soll den Ugekloten d'Läich vun der Fra ënnert dem Bett verstoppt hunn, wou d'Ukrainerin eréischt zwee Deeg méi spéit vu Botzpersonal fonnt gouf. An Tëschenzäit war den Ugeklote mat de Saache vun der Fra schonn erëm ofgereest. Hie gouf vun der Police relativ séier als Verdächtegen identifizéiert, konnt allerdéngs eréischt ronn eng Woch méi spéit an engem Zuch zu Regensburg festgeholl ginn.

Den Ugekloten hätt d'Dot scho gestanen, esou de Parquet. De Mann hätt déi 38 Joer al Fra a Mamm aus Jalousie ëmbruecht, well hien ugeholl hätt, datt si anere Männer géif schreiwen. D'Fra hätt den Ugrëff net komme gesinn, esou déi Tréierer Mordkommissioun. Ufanks war de Mann wéinst "Mord aus Heimtücke" ugeklot, am Schreiwes vum Landesgeriicht ass elo allerdéngs just nach vun Doudschlag rieds.