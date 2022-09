Et war en historeschen Dag: zu London war e Méindeg d'Staatsbegriefnes vun der brittescher Kinnigin Elizabeth II.

Och am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg gëtt et e Méindeg natierlech just een Thema: den Doud an d'Begriefnes vun der Queen.

Lëtzebuerger Blummemeedche bei der Queen



Si war Blummemeedche bei der Visitt vun der Queen 1976. D'Lëtzebuergerin Manon Wilmes, elo Ufank 50, erënnert sech gären zeréck, wéi si deemools mat 5 Joer déi brittesch Kinnigin fir d'éischte Kéier gesinn huet.

"Ech hu mech gefillt wéi eng Prinzessin. Duecht d'Queen géif mat enger Kroun um Kapp op der Päerdskutsch ukommen. Mee a Wierklechkeet war et ganz anescht. Si war esou léif an esou simpel an huet eis d'Hand ginn", faasst d'Manon Wilmes hir Kandheetserënnerungen zesummen. Elo, mat hirem Doud, sinn dës erëm ganz present an hirem Kapp.

Mir hunn dat fréiert Blummemeedchen zu Esch getraff, wou viru 46 Joer, déi Monarchin op Besuch war, déi no 70 Joer um Troun de 19. September an der St. George's Chapel zu Windsor bäigesat gouf.

Wéi hunn Expats zu Lëtzebuerg d'Staatsbegriefnes erlieft?

Zu Lëtzebuerg gëtt et eng grouss Communautéit vu Leit aus Groussbritannien an och aus dem Commonwealth. Eng Rei vun hinnen hu sech e Méindeg zesummegesat, fir d'Bäisetzung vun der Kinnigin Elizabeth II. zesummen ze suivéieren.

De Pierre Dillenburg kommentéiert d'Bäisetzung vun der Queen

Den Adelsexpert huet d'Staatsbegriefnes op RTL kommentéiert an huet am Gespréich mam Olivier Catani driwwer geschwat, zäitweis e bëssen "ému"gewiescht ze sinn.