Nodeems virun 8 Méint de Vulkan Tonga-Hunga Ha'apai fir uerg Eruptioune gesuergt huet, ass et elo e weidere Vulkan, deen Tonga an Opreegung versetzt.

Esou deelt de geologeschen Déngscht vum pazifeschen Inselstaat en Dënschdeg mat, datt den Home-Reef-Vulkan bannent 48 Stonne ganzer 8 Mol ausgebrach ass. Iwwerdeems rifft den Déngscht eng Warnung aus, datt d'Piloten de Loftraum ëm de Vulkan am beschten evitéieren an d'Schëffer op d'mannst véier Kilometer Ofstand zum Vulkan hale sollen.

An de leschten zéng Deeg hätt ee festgestallt, datt de Vulkan ëmmer méi dacks ausbrieche géif an datt d'Eruptiounen ëmmer méi heefeg géife ginn, heescht et weider.

Fir d'Awunner vun den Insele Vava'u an Ha'apai, déi am nooste beim Vulkan leien, géif den Ament awer keng Gefor bestoen.