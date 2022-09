Zu Stade an Niedersachsen ass et e Méindegowend an engem Restaurant zu engem Sträit tëscht e puer Persoune komm, deen zu enger Schéisserei gefouert huet.

D'Situatioun ass dobäi baussent dem Restaurant eskaléiert. Esou krut géint 23:30 Auer en 23 Joer ale Mann virum Lokal an den Uewerkierper geschoss. De Mann gouf esou uerg blesséiert, datt him, obschonns hien op der Plaz reaniméiert gouf, net méi gehollef konnt ginn, an hien u senge Blessuren nach op der Plaz verstuerwen ass.

Wir hatten heute Nacht einen polizeilichen Einsatz in Stade. Auch heute sind wir mit starken Kräften vor Ort. Nähe Informationen sind aus der Pressemitteilung zu entnehmen.https://t.co/FYvk9jvE0O

Wir bitten von Spekulationen abzusehen, die Ermittlungen laufen. — Polizei Stade (@Polizei_STD) September 20, 2022

Nom Schosswiessel ass de Sträit allerdéngs nach weidergaangen. Nodeems béid Parteie sech op e Parking vun enger Firma zréckgezunn hunn, koum et zu enger weiderer Eskalatioun. Hei gouf en 28 Joer ale Mann uerg um Kapp blesséiert an e weidere Mann huet misse wéinst enger Schossverletzung an d'Spidol ageliwwert ginn. Der Police no géif den 39 Joer ale Mann an der Tëschenzäit net méi a Liewensgefor schwiewen.

Antëscht hunn d'Beamte véier Männer festgeholl, déi ënner Verdacht stinn, un den Ausenanersetzunge bedeelegt gewiescht ze sinn. Mä och d'Mordkommissioun ermëttelt den Ament géint déi presuméiert Täter.