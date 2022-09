De Patron vun der Transportfirma Jost soll sech mam belsche Parquet wéinst Sozialdumping op eng Strof vun 3 Joer Prisong op Sursis gëeenegt hunn.

Dat melle belsch Medien. D'Firma mat Sëtz zu Wäiswampech ass déi zweetgréissten Transportfirma an der Belsch. Dësen Accord muss awer nach vum Lécker Geriicht confirméiert ginn.

Dem 64 Joer ale Roland Jost gouf reprochéiert, Chaufferen aus Ost-Europa iwwer slowakesch a rumänesch Duechterfirmaen agestallt ze hunn, den Transport awer iwwer d'Belsch organiséiert ze hunn. Am Laf vun der Enquête goufen och d'Büroe vum Haaptsëtz zu Lëtzebuerg duerchsicht.

De Grupp beschäftegt eegenen Aussoen no 2.800 Leit an 10 Länner a mécht am Joer en Ëmsaz vu méi wéi 350 Milliounen Euro.