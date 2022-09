Betraff wiere virun allem Entreprisen, déi vill Energie bräichten an hir Kontrakter net konnten nei verhandelen, esou den Industrieminister Roland Lescure.

Als Beispill huet hien den traditionellen Glieserproduzent Duralex genannt, dee vun November u seng Iewe 4 Méint laang ausmaachen a seng Employéen an de Chômage partiel schécke wëll. De Minister huet nach eng Kéier dorun erënnert, dass d'Regierung en Hëllefsfong opgestallt huet. Ausserdeem wier een am Gaangen, den Accès zu deem Fong ze vereinfachen an op dat nächst Joer ze verlängeren.

An Däitschland fäert méi d'Hallschent vun de Butteker wéinst den héijen Energiekäschten ëm hir Existenz. Dat geet aus enger Etüd vum däitschen Handelsverband ervir. Wéinst där staarker Konkurrenz um Marché kéinten d'Commercen dës Hausse vun den Energiekäschte net einfach un d'Clientë weiderginn. Zanter Ufank vum Joer wieren d'Käschte knapp 150 Prozent an d'Luucht gaangen a bei den aktuellen Hëllefe vum Staat géif de Commerce duerch d'Raster falen, esou d'Kritik vun den Handelsvertrieder.