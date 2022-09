Déi dräi Politiker, déi a verschiddene däitsche Landtage sëtzen, haten och eng Visitt vun de vu Russland annektéierte Gebidder an der Ukrain geplangt.

D'Politiker Christian Blex, Hans-Thomas Tillschneider an Daniel Wald si schonn zënter dem Ufank vum russeschen Amarsch an d'Ukrain mat pro-russesche Parole am Internet opgefall. Esou hat den Tillschneider an engem Tweet, deen hie spéiderhin nees geläscht huet, gesot, datt Russland guer net den Aggresseur wier, mä datt d'Russe sech just virun den Ugrëff vun der ukrainescher Arméi wiere géingen. Hie sot, datt an deem Sënn d'Ukrain den eigentlechen Aggresseur wier.

An dësem Geescht steet wuel och d'Russland-Rees an d'Visitt vum Donbass, déi d'Politiker gemaach hunn, bezéiungsweis geplangt haten. Allerdéngs huet dës Rees fir uerg Kriticken an der däitscher Politlandschaft gesuergt. Och an der eegener Partei war d'Rees vun den dräi Politiker staark ëmstridden. Obschonns e puer AfD-Politiker, dorënner d'Deputéiert Christina Baum, d'Rees gutt heeschen an d'Opreegung ëm déi Rees net verstinn, weist de Groussdeel vun der AfD sech genee esou geschockt, wéi d'Memberen aus deenen anere Parteien.

Eng Rei AfD-Membere fäerten, datt e puer Politiker sech vun der russescher Propaganda beaflosse loossen an datt d'Rees esouguer vu Russland finanzéiert gi wier. D'Parteispëtzt huet sech vun der Rees distanzéiert a se als "Privatvisitt" bezeechent. Et hätt een am Virfeld näischt vun der Rees gewosst a géing de Virfall elo intern opschaffen.

Experte sinn der Meenung, datt een auslännesche Politiker wuel net ouni russesch Ënnerstëtzung an den Donbass hätt areese kënnen. Si ginn dovunner, aus datt de Kreml-Regime geziilt Politiker beaflosst, fir déi westlech Gesellschaften ze splécken a fir falsch Informatiounen an d'Welt ze setzen.

Wéi et fir déi dräi AfD-Politiker weidergoe wäert, ass iwwerdeems nach net gewosst.