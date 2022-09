Engem Schreiwes vum BKA no louch dës Valeur am Joer 2020 nach bei 837 Milliounen Euro. Domat ass dës Zomm bannent engem Joer drastesch an d'Luucht gaangen.

Am Ganze soll déi organiséiert Kriminalitéit dobäi e Verméigen am Wäert vun 1,4 Milliarden Euro matgoe gelooss hunn. Déi steigend Zuele wieren der Police no en Zeechen, datt sech déi organiséiert Kriminalitéit an Däitschland ëmmer méi loune géing. Weider géif an dësem Milieu nach e massiivt Potential leien. Doriwwer eraus wier d'Kriminalitéit eng Menace fir déi ganz Gesellschaft, well d'Geld nees a legal oder illegal Geschäftsmodeller investéiert géif ginn an doduerch de Marché manipuléiert a Korruptioun encouragéiert gëtt, esou d'Bundeskriminalamt.

Déi meeschten Ermëttlungserfolleger hunn iwwregens d'Beamten an Nordrhein-Westfalen, an Niedersachsen souwéi a Bayern virzeweisen.

Nieft dem Fait, datt d'Zuel vun den Täter an der organiséierter Kriminalitéit, déi bei der Police bekannt sinn, ëm gutt 15 Prozent geklommen ass, suergt de Fakt, datt gutt 35 Prozent dovunner bei hiren Doten arméiert sinn, fir Opreegung. Déi meeschten Delikter vun der organiséierter Kriminalitéit spille sech am Drogenhandel, souwéi am Drogeschmuggel, awer och an der Wirtschaftskriminalitéit of.