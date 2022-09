An esou munche spuenesche Regiounen, dorënner Castellon an Alicante, ass an enger Stonn méi Reen gefall, wéi bei ons an engem Mount.

An de spuenesche Regiounen, an deenen et de Summer iwwer besonnesch waarm war, schéngt et elo am Hierscht besonnesch naass ze ginn. Esou waren eng sëllege Regiounen a Spuenien vu staarke Reeschauere betraff.

Zu Oropesa an der Regioun Castellon si bannent 12 Stonnen 144 Liter Waasser op de Meterkaree gefall. Zu Benissa an der Provënz Alicante waren et der 193. Zu Benidorm, wat an der Géigend vu Valencia läit, si bannent enger Stonn 91 Liter Waasser op de Quadratmeter erofkomm. Am Verglach falen am europäesche Raum am Duerchschnëtt pro Mount just 70 Liter Reen op de Meterkaree. Esou verwonnert et net, datt an dëser Regioun d'Stroossen, d'Tunnellen an d'Haiser iwwerschwemmt goufen.

Zu Calpe ass e Policebeamten iwwerdeems ëm d'Liewe komm, dee probéiert huet, eng Persoun ze retten, déi an hirem Auto agespaart war a riskéiert huet, vun de Waassermasse mat ewechgespullt ze ginn.