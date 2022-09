Och den Test op sexuell iwwerdrobar Infektioune soll an Zukunft fir Frae bis 26 Joer näischt kaschten.

A Frankräich soll d'Pëll fir duerno an Zukunft fir all Fra gratis ginn an dann an der Apdikt ouni Ordonnance ze kréie sinn. Dat huet de franséische Santésminister François Braun e Mëttwoch annoncéiert. Bis viru kuerzem war d'Pëll fir dono just gratis fir mannerjäreg Fraen a fir Studentinnen.

Och den Test op sexuell iwwerdrobar Infektioune soll fir Frae bis 26 Joer näischt kaschten. Béid Mesurë sinn Deel vum Finanzéierungsgesetz vun der Securité Sociale fir d'nächst Joer a ginn d'nächst Woch am Regierungsrot presentéiert.