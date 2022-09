De Parquet vum US-Bundesstaat New York geet juristesch géint de fréieren US-President Donald Trump vir.

Nieft der Zivilklo géint den Trump gouf och Plainte géint seng Entreprise a seng Kanner Donald Junior, Eric an Ivanka gemaach, dat huet d'Procureur général Letitia James op enger Pressekonferenz ugekënnegt. Si leet zu New York schonn zënter Joren Enquêtë géint dem Donald Trump säin Imperium vu Firmen.

Wéi si matdeelt, sti Geldstrofe vun am Ganzen 250 Milliounen Dollar am Raum. Iwwerdeems soll dem Trump a senger Famill fir ëmmer verbuede ginn, am Staat New York Geschäfter ze maachen.