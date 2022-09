Mat der Hausse läit de Leetzëns an den USA bei iwwer 3 Prozent an e kéint nach bis Enn 2022 bis op 4,4 Prozent klammen, esou d'Prognose vun der Fed.

D'Finanzmäert hunn domadder gerechent, datt déi amerikanesch Zentralbank de Leetzëns nach emol e gudde Krack an d'Luucht setze wäert. E klëmmt ëm 0,75 Prozentpunkten a läit dann tëschent 3 an 3,25 Prozent. Et ass schonn déi drëtten Hausse, zanter Mäerz, wéi sech d'FED decidéiert huet, vum 0-Prozent-Zënssaz ewechzekommen.

D'Federal Reserve wëll duerch déi méi héich Zënsen d'Inflatioun an de Grëff kréien. Déi läit den Ament an den USA bei 8,3 Prozent an domadder nach wäit ewech vun den 2 Prozent, déi d'FED viséiert.

Bei engem Stand vun 3 bis 3,5 Prozent vum Leetzëns géif d'Wirtschaft liicht gebremst ginn, seet de FED-Chef Jerome Powell. Dem Fed-Direkter no wäert et awer net dobäi bleiwen. De Leetzëns misst op en Niveau eropgoen, datt d'Nofro no verschiddene Gidder däitlech erofgeet. D'Fed géif doru schaffen, fir d'Inflatioun nees op ënner zwee Prozent ze drécken, wat den Zilwäert ass.

D'Aarbecht vun der Fed ass aktuell awer méi komplizéiert, well vill Facteuren, wéi de Krich an der Ukrain an d'Lockdowns wéinst dem Coronavirus a China, matspillen, déi ee selwer net kontrolléieren oder beaflosse kann.