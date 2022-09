An der Nuecht op e Samschdeg soll ee vun den ëmstriddenste Reakteren am Land, no iwwer 40 Joer Lafzäit ausgemaach ginn.

An zwar de Reakter vun Doel 3 bei Antwerpen, deen zanter 10 Joer an der Kritik steet, well 2012 dausenden Hoer-Rëss an den Drockbehälter festgestallt gi waren. Dat war och zu Tihange 2 de Fall, e Reakter bei Léck. Dee soll am Februar d’nächst Joer vum Netz goen. Wann d'Versuergungssécherheet garantéiert wier, soll dee leschte vun den am ganze 7 belsche Reakteren 2035 ausgemaach ginn.