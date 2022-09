Nodeems Mexiko schonn e Méindeg vun engem uergen Äerdbiewe getraff gouf, ass en Donneschdeg e weidert schwéiert Äerdbiewe gemooss ginn.

D'Äerdbiewe war esou staark, datt een et 400 Kilometer vum Epizentrum ewech an der mexikanescher Haaptstad gespuert huet. An der Haaptstad sinn d'Leit dunn eraus op d'Stroosse gelaf, well d'Äerdbiewen-Alarmen um 1.16 Auer ausgeléist gi sinn. Dobäi ass eng Fra op der Trap ausgerutscht a gestuerwen, nodeems si op de Kapp gefall ass.

Den Epizenter vum Biewe louch an enger Déift vu 24 Kilometer am mexikanesche Bundesstaat Michoacán, no bei der Stad Coalcomán. Am Stäerkste vum Biewe betraff sollen d'Bundesstaate Colima, Jalisco a Guerrero sinn. Ob et hei zu Doudesaffer komm ass, wier den Ament net gewosst, esou de mexikanesche Staatschef Andrés Manuel López Obrador. Och wéi d'Situatioun op de vereenzelte Plaze wier, géif een nach net wëssen, heescht et weider.